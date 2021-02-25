Kafalar Esports Valorant kadrosunu takipçilerine duyurdu!

Kafalar Esports (Kafalaresports), espor dünyasına giriş yaptı.

Kafalar Esports Valorant kadrosunu takipçilerine duyurdu. Kafalar geçtiğimiz haftalarda YouTube videolarının altında yorum olarak, Valorant espor takımı kuracaklarını ve oyuncu arayışında olduklarını söylemişti. Ardından 23 Şubat günü resmi Twitter hesabından 2 takım kurulduğu açıklandı.

Espora giriş yapan ekip, eski 9INE CS: GO kadrosundan isimler barındıran Boca Boston ekibini bünyesine kattı. Boca Boston, VCT Challengers 1 turnuvasında son 16 turunda Oxygen Esports'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Valorant Kadrosu:

Baran 'Izzy' Yılmaz

Caner 'CyderX' Demir

Emre 'JN3v1cEEE' Bekçe

Arda 'macRue' Yıldız

Doğukan 'QutionerX' Dural

Aynı zamanda birde akademi kadrosu kuran ekip, akademi takımına Kafalar Esports Red ismini verdi. Akademi takımında da daha önce turnuvalarda boy göstermiş isimler bulunuyor.

Kafalar Esports Red Valorant Kadrosu:

NecroMyThe

Padisah

AthE

Rose

Aufdra1N

Organizasyon iki takımla birlikte VCT Challengers 2 turnuvasına katılması bekleniyor. Takımların turnuva performansı merakla bekleniyor.

Kaynak: Playerbros