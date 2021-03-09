Kafalar Esports macRue ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Türk Espor organizasyonlarından Kafalar Esports macRue ile bugün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Başarılı espor kulübü sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile genç oyuncuya kariyerinde başarılar dilemeyi ihmal etmedi.

Genç ve başarılı oyuncu da Twitter üzerinden paylaştığı bir yazı ile seyircilere ve taraftarlarına ayrılık nedenlerini anlattı. Başarılı oyuncu: "Bugünden itibaren bazı sebeplerden dolayı kafalar esports ile yollarım ayrıldı. Tabi başka sebeplerde var fakat diğer sebepleri de tetikleyen ve baş belası olan okul & zaman sorunu(sınav seneme gireceğim ve okula devam ettiğim için) zamanlarımız uyuşmuyordu ki zaten bundan günler önce paylaştığım tweette'de belirttiğim gibi çok yoruluyordum,hem fiziksel olarak hem mental olarak bi türlü kendimi oyuna veremiyordum.Hem performansım etkileniyor(fazlasıyla) hem de zaman çok sorun olucaktı. Bu 1 sene içerisinde herhangi bir takımda oynamak gibi bir düşüncem yok fakat mix kadrolarla turnuvalarda oynarım illaki." ifadelerini kullandı. Genç oyuncu seneye espor sahnesine geri dönmek istediğini de yazısında .

Playerbros olarak genç oyuncuya kariyer hayatında başarılar dileriz, yolun açık olsun macRue!

Kaynak: Playerbros