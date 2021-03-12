Kafalar Esports Logo'sunun hikayesini merak edenler için paylaştı!
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Kafalar Esports Logo'sunun hikayesini merak edenler için paylaştı!

12.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 02:21
Kafalar Esports Logo'sunun hikayesini merak edenler için paylaştı!

Kafalar Esports (KafalarEsports) logosunun hikayesini hiç merak etiniz mi?

Türk espor sektörünün yeni yüzlerinden biri olan Kafalar Esports logo'sunun hikayesini merak edenler için bir video ile paylaştı. Peki bu logonun hikayesini hiç merak etmiş miydiniz? Meraklıları buraya alalım!

Logonun hikayesi 13 Kasım 2020 tarihinde paylaşılan Youtube videosu, Kafalar DEV SAKLAMBAÇ!/ ÖZEL TİMDEN SAKLANMA - (ORMAN) videosuna dayanıyor. Bu videoda Atakan, Fatih ve Bilal'in kullandıkları kod isimler yakın zamanda kurulan espor takımının logosunu oluşturuyor.

Youtube'da başarılı bir serüven geçiren ekip yeni kurulan takımı ile farklı sahnelerde de mücadele edecek!

Kaynak: Playerbros

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