Kafadar gençler karavana dönüştürdükleri minibüsle Türkiye'yi dolaşıyor

Ankara'da bir minibüsü kendi imkanlarıyla karavana dönüştüren iki arkadaş, başkentten çıktıkları yolculuklarını 81 ili gezerek tamamlamak istiyor.

Rize'de çay tarımı işinden kazandığı parayla bir minibüs alan 23 yaşındaki Cevdet Kasımoğlu ve Ankara'da yaşayan arkadaşı 25 yaşındaki Niyazi Solak, doğa tutkusu ve yeni yerleri keşfetme arzusuyla uzun bir yolcuğa çıkmaya karar verdi.

Kasımoğlu, Ankara'ya getirdiği minibüsü, Solak ve diğer arkadaşlarının da yardımıyla kendi isteklerine göre karavana dönüştürdü.

Yeme içme, yatak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabildikleri karavan ortaya çıkaran iki kafadar, 26 gün önce çıktıkları yolculuklarında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'de çadır ya da karavanda konaklayıp, bu illerin doğal güzellikleri keşfetti.

Yolculuklarının bitiş zamanını planlamayan, Türkiye'nin 81 ilini gezip keşfedilmemiş tüm güzellikleri görmek isteyen gençlerden Niyazi Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır doğa sporlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Daha önce de birçok yeri gezdiğini ancak bu seferkinin heyecanlı geçtiğini belirten Solak, "Sürekli yeni yerler keşfetmek istediğim için daha önce otostopla farklı yerler gezip kamp ve doğa sporları yaptım. Zaten bizim 'kampyerleri.org' diye bir sitemiz var. Burada da Türkiye'de kamp yapılacak yerleri paylaşıyorduk. Cevdet, 'Beraber bir karavan yaparak yeni yerler keşfedelim ve doğaseverlere bir kılavuz oluşturalım' dedi. Böylece bir yolculuğa çıkmış olduk." diye konuştu.

Gittikleri yerlerde birçok doğa harikasıyla karşılaştıklarının altını çizen Solak, sosyal medya hesaplarından bu yerleri paylaşarak doğaseverlere rehber olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Yol bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz"

Her yörede farklı insanlar tanıdıklarını aktaran Solak, şunları kaydetti:

"Aslında biz, beş yıldızlı otellerde değil de milyon yıldızlı gökyüzünün altında uyanmayı tercih ettik. Ankara'dan yola çıkıp Kayseri'ye kadar geldik. Karavan ve çadır kampı yapıyoruz. Bu keşif karavanı belki 3 ay, belki 5 ay, belki de 12 ay boyunca yollarda olacak. Yolculuğumuz ne zaman bitecek bilmiyoruz ama biz kendimizi sürekli yolda olmaya adapte ettik ve bu şekilde devam ediyoruz. Yolculuğumuzun ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama hedefimiz 81 ili gezmek. Bu yolculuğumuzda 81 ilde görmediğimiz yerleri beraber keşfetmeyi deneyimleyeceğiz. Yol bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz."

Cevdet Kasımoğlu da yolların kendisinde heyecan uyandırdığını ve karavanı sürmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin her ilini gezmek istediklerini vurgulayan Kasımoğlu, şunları söyledi;

"Pandemi sürecinde ne yapabilirim diye düşündüm. Çay tarımı işinde çalışarak kazandığım parayla kendi imkanlarımla 1998 model bir minibüs aldım. Niyazi ağabey ile beraber bu aracı geliştirdik ve yollara düştük. Ben zaten 4 yıldır geziyordum. Niyazi ağabey ise çocukluğundan beri geziyor. Gezginlikten geldiğimiz için fazla konfor da aramıyoruz. Sürekli ruhumuzda olan minimalist bir yaşam biçimi vardı. Bu şekilde yollara düştük. Yaklaşık 26 gündür yollardayız. Tüm Türkiye'yi gezmeyi hedefliyoruz. Yola Ankara'dan çıktık. Bilmediğim çok farklı kültürleri gördüm. Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir'i gezdik. Buraları gezdikten sonra Kayseri'ye geldik. Bu gezide bulunduğum için çok mutluyum. Bunu bir yaşam biçimi olarak kendime adapte ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün