Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli'ye bağlı Ketenciler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 TT 754 plakalı Ford marka otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ceviz ağacına ardından karşı yönden gelen K.T. idaresindeki 67 UE 302 plakalı Renault otomobile çarptı. Kazada ceviz ağacı altında kalan otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar olayın yaşandığı yere koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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