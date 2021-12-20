Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ÇAYBAŞI, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göbü Mahallesi Çaybaşı-Ünye yolu üzerinde saat 21.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı'dan Ünye istikametine seyir halinde olan Oktay Yılmaz idaresindeki 34 DTB 624 plakalı minibüs ile tali yoldan çıkan ve kavşaktan Ünye istikametine dönmeye çalışan Ali Halıcı'nın kullandığı 35 AGM 985 otomobil ile kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title