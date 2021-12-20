Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

ÇAYBAŞI, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göbü Mahallesi Çaybaşı-Ünye yolu üzerinde saat 21.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı'dan Ünye istikametine seyir halinde olan Oktay Yılmaz idaresindeki 34 DTB 624 plakalı minibüs ile tali yoldan çıkan ve kavşaktan Ünye istikametine dönmeye çalışan Ali Halıcı'nın kullandığı 35 AGM 985 otomobil ile kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU