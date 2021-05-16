Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı
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Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı, araçlardan biri alev alev yandı.

Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı, araçlardan biri alev alev yandı.

Kaza, Beydeğirmeni Mahallesi Yeni Adliye Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 33 VT 744 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AES 210 plakalı araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 VT 744 plakalı aracın ön kaputa kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan aracı olay yerine çağrılan Tarsus İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılmaz hale gelirken, diğer araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı
Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı
Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı
Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı
Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı
Tarsus'ta bir araç kaza sonrası alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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