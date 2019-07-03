Kafa kafa çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu: 5 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kafa kafaya çarpışan iki otomobilden birisinin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile bayan 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Koçarlı-İncirliova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova'dan Koçarlı yönüne seyir halinde olan bir minibüs, tarla yolundan önüne aniden çıkan traktöre çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan Abdülcebbar Özdemir yönetimindeki 09 UM 719 plakalı otomobil, önünde aniden duran minibüse çarpmamak için direksiyon kırdı.

Ani manevra yapan Abdülcebbar Özdemir yönetimindeki 09 UM 719 plakalı otomobil, Koçarlı istikametinden İncirliova istikametine karşı yönden gelen Burak Yetim yönetimindeki 35 EJM 90 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Metrelerce taklalar attıktan sonra tarlanın içerisine yan devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü Abdülcebbar Özdemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi ile 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sedyeye alındıktan sonra itfaiyecilerin omuzlarında, düştüğü tarlandan yola taşınan Özdemir, ambulansa alınarak Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada 35 EJM 90 plakalı otomobilde burulan sürücü Burak Yetim ve 1'isi hamile bayan 4 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavilerin süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA