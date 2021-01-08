Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek
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Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek

08.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:48
Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek

Kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralı, ilk kez gelecek ay Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulanacak.

Kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralı, ilk kez gelecek ay Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, oyuncu değişikliği kuralındaki yeni düzenleme, salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 16 Aralık'ta aldığı karar doğrultusunda, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek.

Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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