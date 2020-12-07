KAF Başkanı Aslan: "Yeni kurulacak Kürt partisiyle ilişiğimiz olmadığı gibi partiden de haberdar değiliz"
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KAF Başkanı Aslan: "Yeni kurulacak Kürt partisiyle ilişiğimiz olmadığı gibi partiden de haberdar değiliz"

07.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:06
KAF Başkanı Aslan:

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan, yeni kurulacak Kürt partisinin kurucu üyeleri arasında isimlerinin geçtiğini ifade ederek, "Yeni kurulacak Kürt partisiyle ilişiğimiz olmadığı gibi partiden de haberdar değiliz" dedi.

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan, yeni kurulacak Kürt partisinin kurucu üyeleri arasında isimlerinin geçtiğini ifade ederek, "Yeni kurulacak Kürt partisiyle ilişiğimiz olmadığı gibi partiden de haberdar değiliz" dedi.

Tarih boyunca aşiretlerin varlığının Kürt halkının bir gerçeği olarak devam ettiğini ifade eden Aslan, zaman zaman bu halkın örf, gelenek ve hassasiyetleri istismar edilerek devletine ve ülkesine karşı bir toplum haline getirildiği dönemlerin de olduğunu söyledi. Kürt halkının terör örgütlerinin tuzağına düşmemesi için toplumun kurumsal bir yapıya sahip olmasının elzem olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Alsan, "Bu düşünce ile hareket ederek ülkemizin bütünlüğü, selamet ve bekası, aşiretlerin misafirperverliğini, kültürlerini, birlik ve beraberliklerini ihya etmek için 23 aşiret reisi, aşiretlerin kanaat önderleri, aşiret aydınları, aşiret alimleri ve mensupları bir araya gelerek Kadim Aşiretler Federasyonunu kurumsal bir yapı olarak 2016 tarihinde kurmuşlardır. Akabinde vuku bulan çukur siyasetini Van ilimizde engellemiş olup daha sonra Doğu ve Güneydoğu halkının Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında devletimizin yanında yer alarak destek vermesi için kamuoyu oluşturarak safımızı belli ettik" dedi.

Diyarbakır'da HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutan anaları 12 Eylül 2019 tarihinde ziyaret ederek haklı davalarını desteklediklerini basın açıklaması aracılığıyla kamuoyuna duyurduklarını belirten Aslan, "Federasyonumuz kurulduğu günden bugüne kadar halkımız tarafından destek ve takdir görmekle beraber aşiretlerin katılımlarıyla gittikçe büyümektedir. Federasyonumuz; din, dil, ırk, renk ve mezhep ayrımı yapmadan Türkiye genelindeki bütün aşiretleri kucaklayarak kuruluş amacına hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

18 Kasım 2020 tarihinde AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Twitter hesabında, "HDP ye karşı birleşen; terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçileri, yeni bir parti kurup cumhur ittifakına destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir haydi hayırlısı" paylaşımının ardından bazı haber programları, gazete ve sosyal medyadan birçok yorumun yapıldığını vurgulayan Aslan, "Kurulacak Kürt partisinin kurucu üyeleri kimlerdir?" diye sosyal medyada yapılan paylaşım ve yorumlarda; KAF Genel Başkanı ve üst kurul üyelerinin, eski siyasetçilerin, aşiret liderlerinin, kanaat önderlerinin ve Kürt aydınlarının isimlerinin geçtiğini gördük. Malumdur ki Kadim Aşiretler Federasyonu üst kurul üyeleri, aşiret reisleri, kanaat önderleri, aydınlar, yazarlar, alim ve siyasetçilerden oluştuğundan dolayı bulundukları köylerde, ilçelerde, illerde ve bölgelerinde toplumun sevdiği ve saydığı insanlar olması sebebi ile yeni kurulacak Kürt partisinin kurucu listesinde isimlerinin yer aldığı basında gündem haline geldi. Oysaki federasyonumuzun kurulacak Kürt partisiyle ilişkisi olmayıp, yapılacak parti oluşumundan da haberdar değildir. Açıklamanın ilk gününden bugüne kadar bazı kişi ve kişilerce Kadim Aşiretler Federasyonu, bazı siyasi partilerle ilişki içinde gösterilmek istenilmektedir. Görünen o ki bunların amaçları, Kadim Aşiretler Federasyonunu bazı siyasi partilerin arka bahçesiymiş gibi göstererek, alanını daraltıp toplumdaki saygınlığını ve itibarını düşürmektir. Bilinmelidir ki Kadim Aşiretler Federasyonu, gücünü siyasi oluşumlardan değil; geleneğinden, misafirperverliğinden, kültüründen, tarihinden ve inancından alır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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