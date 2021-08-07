KAEÜ, üniversite tercih dönemi kapsamında tanıtıldı
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KAEÜ, üniversite tercih dönemi kapsamında tanıtıldı

KAEÜ, üniversite tercih dönemi kapsamında tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ'yü tercih edecek öğrencilerin ikinci bir yuvayla karşılanacaklarını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ'yü tercih edecek öğrencilerin ikinci bir yuvayla karşılanacaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir televizyon programına katılan Rektör Karakaya, üniversite tercih dönemi ve öğrencilerin yapacakları tercihlerle ilgili bilgiler verdi.

Kırşehir'i Ahilik değerleri ışığında kalkındırmayı ve geliştirmeyi amaçladıklarını, Ahiliğin insanların kültür kodlarına yerleştiğini vurgulayan Rektör Karakaya, şunları kaydetti:

"Ahiliğin salt bir esnaf hareketi olarak değerlendirilmesi eksik olacaktır. Bu değerlerin asıl amacı kaliteli insan yetiştirme modelidir. Hakkı gözetmek ve adaletli olmak, Ahiliğin temelinde yatmaktadır. Yetişkinlerin gençlere rehber olması gerektiği gibi, gençlerin bu değerlerle tanıştırılması, sosyal dünyanın içine Anadolu ruhunun katılması görevlerimiz arasındadır. Zamanın ruhuna uyup yabancı kültürlerin ürettiklerini taklit eden değil, kendi özünden yükselen bir ilhamla özgün işler ortaya koyan insanı inşa etmemiz gerekiyor."

Rektör Karakaya, KAEÜ'yü tercih edecek öğrencilerin ikinci bir yuvayla karşılanacaklarını, tüm mesailerini gençlerin iyi eğitim almaları, doğru insan olmaları için ayırdıklarını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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