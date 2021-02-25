KAEÜ, UNİKOP Dönem Başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine devretti
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine devrettiği bildirildi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine devrettiği bildirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamada, UNİKOP Dönem Başkanlığı 2021 Yılı 1. Olağan Üst Kurul Toplantısı'nın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Birliğin 2020 Yılı Dönem Başkanlığını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, KAEÜ Rektör Yardımcısı ve UNİKOP Stratejik Planlama Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt'un, dönem içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
Açıklamada, toplantı sonunda KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e 2021 UNİKOP Dönem Başkanlığını devrettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız