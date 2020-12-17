KAEÜ, Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi'ne gelecek yıl ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Karakaya'nın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi'ne (KAPSOSBİL 2020) katıldığı belirtildi.

Kongrenin Aksaray, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerinin ortaklığında organize edildiği ifade edilen açıklamada, bu yıl kongrenin Nevşehir'de yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vatan Karakaya, pandemi sürecinde değişen şartlarla kongrelerinin zeminin değiştirdiğini, bu bilimsel çalışmaların farklı yollarla yapıldığını aktardı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesinin yanı sıra uluslararası faaliyetler ve bilgi paylaşımına önem verdiklerine işaret eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde devam ettirilmesi planlanan bu kongre gelecek yıl üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi'ni tasarlayan ve bugüne getiren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız