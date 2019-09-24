KAEÜ tıp öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'de yapıldı

24.09.2019 12:42

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifası'nda yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ilk dersleri Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifa'sında verildi.

Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner'in ders verdiği programda, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de öğrencilere sağlık alanında ve yapılan bazı operasyonlar hakkında tecrübelerini paylaşarak önerilerde bulundu.

Kayseri'de yapılan ilk ders etkinliğinin ardından konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahilik ahlakıyla hekimler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin bölgenin en önemli tıp merkezlerinden birisi haline gelmeye başladığını vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Öğretim elemanları ile sık sık bir araya gelerek, öğrencilerin gelişimlerinin daha iyi sürdürmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda farklı bir uygulama yaparak, öğrencilerin ilk derslerini Kayseri'de Gevher Nesibe Darüşşifası'nda yapmasını sağladık. Öğrencilerimiz, tıp fakültesinin gelişimden memnunlar. Uyum programı çerçevesinde kendilerine destek veren akademisyenlere ve Kayseri'deki idarecilere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA