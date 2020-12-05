KAEÜ Tıp Fakültesi Erişilebilirlik Belgesi aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi'ne Kırşehir Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi'ne Kırşehir Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törende Vali İbrahim Akın, KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'e belgeyi takdim etti.

Törenin ardından Dekan Karahocagil, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek, kendilerine verilen destek için teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, üniversite bünyesinde engelli bireylere yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

Tıp Fakültesinin aldığı "Erişilebilirlik Belgesi" ile engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaların takdir görmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Karakaya, "Engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulmaya çalışarak sosyal hayatın içerisinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmeye gayret ediyoruz. Engelli bireylere yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Engelli bireylerin sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel tüm çalışmalarda yer alabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu emeklerimizin belge ile taçlandırılması bizleri ayrıca mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner