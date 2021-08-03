KAEÜ tanıtım için kent meydanında stant açacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, (KAEÜ) üniversite tercih döneminde stant açarak tanıtım yapacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, (KAEÜ) üniversite tercih döneminde stant açarak tanıtım yapacak.

KAEÜ Rektörü Prof Dr. Vatan Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, aday öğrenciler için 4-8 Ağustos arasında Cacabey Meydanı'nda tercih ve tanıtım standı açılacaklarını ifade etti.

"Tanıtım Günleri" adıyla açılacak stantta görevlilerin aday öğrencilere üniversite ile ilgili tanıtıcı bilgiler vereceğini belirten Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmesini sağlamaya çalışacaklarını aktardı.

Yeni açılan bölümlerle ilgili de bilgi verileceğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"5-8 Ağustos 2021 tarihlerinde otobüs servisleri ile aday öğrencilerimizin üniversitemizi gezmesi için kampüs gezisi yapılacak. Cacabey Meydanı'nda bulunan standımızda fakülte ve bölümlerde görev yapan akademisyenlerimiz öğrencilere tercihlerinde yardımcı olacaklar. Aday öğrencilerimiz, üniversitenin genel yapısı, eğitim hizmetleri, akademik kadrosu ile teknik ve fiziki donanımı hakkında bilgi sahibi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız