KAEÜ'sinde, jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı

29.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:08

Ge serası açıldı.



Pilot üniversiteler toplantısı sonrasında açılan jeotermal sera ile ilgili konuşan Rektör Vatan Karakaya, "Ar-Ge seramız, yeni teknolojilerle yerli üretime destek sağlayacak. Öğrencilerimiz için ise uygulama alanları oluşturulacak"dedi.



Jeotermal seraların bölge ekonomisine ve istihdama da katkı sunacağını ifade den KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, "Gelecek yılların ziraatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kalite misyonunu en iyi şekilde ortaya koymakta. Ar-Ge jeotermal serası; 465 metrekare alanda 262 metrekare idari alandan oluşuyor. Makine kısmı ise 203 metrekare, İdari kısımda tarım üreticilerinin toplantılarını düzenleyeceği çok amaçlı bir salon, iki ofis, mutfak ve soğuk hava deposu yer alırken bin 535 metrekare olan venlo tipi cam araştırma serası yedi kompartımandan oluşuyor"diye konuştu.



Uygulama alanları ile birlikte jeotermal sera alanı içerisinde 11 araçlık otopark alanı da yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA