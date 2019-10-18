KAEÜ'si, ÜNİKOP 2020 dönem başkanlığını aldı

18.10.2019 13:54

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 13 üniversitenin üye olduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığını aldı.



ÜNİKOP dönem başkanlığını KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, yürütecek.



Dönem başkanlığı ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya; "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bizim de görevimiz araştırmak, şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına yönelik projeler üreterek kalkınmaya fayda sağlamaktır" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA