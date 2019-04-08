Kaeü'si Rektörü Karakaya: "Tüm Birimleri ile Kalite Belgesi Alan Tek Devlet Üniversitesiyiz"

KIRŞEHİR (İHA) – İl Koordinasyon Toplantısında bilgilendirme yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, "KAEÜ'si tüm birimleri ile kalite belgesi alan tek devlet üniversitesi"dedi.

Kırşehir'de kamu kurumlarının çalışmalarını paylaştığı İl Koordinasyon Toplantısında konuşan Rektör Karakaya, KAEÜ'sinde yaşanan değişim ve gelişim sürecini anlattı.

Fiziki anlamda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin modern binalara kavuştuğunu ifade eden Karakaya, "TOKİ 1. ve 2. Etap inşaat çalışmalarını tamamlayarak üniversiteye kavuşturdu. Öğrencilerimiz fakülte binalarında ders görüyor. Merkez yerleşke gelişti. 2 bin 664 kişilik yurt binası öğrencilerin hizmetine açıldı. Öğrencinin ilçelerde dahil birçok ihtiyacı giderildi."diye konuştu.

İnşaatı biten ve yapım aşaması süren binalar hakkında da bilgiler veren Rektör Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tamamlandığında üniversitemizin bölgesinde sağlık alanında öncü bir kuruluş olacak. Devam eden inşaatlar içinde bulunan İslami İlimler Fakültesinin yüzde 24 oranında tamamlandı ve inşaat tamamlandığında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde eğitim gören İslami İlimler Fakültesi öğrencilerin fakülte ihtiyaçları giderilecek.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Camisinin yapımı devam ediyor. Cami inşaatının tamamlanması için Diyanet İşleri Başkanlığından destek istenildi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının tamamlanması ile birlikte öğrenciler daha modern mekanlarda derslerine devam edecek. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ile TOBB tarafından yaptırılan 500 Kişilik Yurt Binası inşaatı ise devam ediyor. Kütüphane binamızın İnşaatına ise başlamak üzereyiz."

"Pilot projeler ile bölgesel kalkınmaya destek sunuyoruz"

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot projelerle bölgesel kalkınmaya destek verdiğini ifade eden Karakaya, "Bölgesel kalkınmanın farkında olarak bölgeye değer vererek gelişime katkı sunuyoruz. Termal kaynağın temini projesinde boru hatları döşenerek su temini sağlandı. Kaba Yem projesinde ise üretimlere başlanıldı. Projeler tam faaliyete geçtiğinde ise Kırşehir ve bölgesi hakim il olacak. Kalite Yönetim Süreci devam ediyor. Üniversitemiz bu süreçte başarılı bir şekilde ilerleme kaydetti. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Standardı Dış Tetkik Sürecini tüm birimleriyle başarıyla tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan ilk ve tek devlet üniversitesi olduk."

"İç Anadolu Bölgesinin Parlayan Yıldızı olduk"

Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin İç Anadolu Bölgesinde parlayan bir üniversite olduğunu ise şöyle anlattı;

"Göreve geldiğim dönemde toplamda 57 programı bulunan üniversitemize 4 yıllık süre boyunca 77 program kazandırdık. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi her anlamda gelişerek büyüyor. Üniversitemiz gelişmeye ve ilerlemeye devam edecek."- KIRŞEHİR

Kaynak: İHA