KAEÜ'si, EFQM ödülü için adım attı

06.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:32

KIRŞEHİR (İHA) – Kalite süreçleri ile başarı çalışmalara imza atan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, EFQM Mükemmellik Ödülüne aday oldu.



2015 yılında çıktığı kalite yolculuğunu tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olma unvanı ile taçlandıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, mükemmellik ödülü için çalışmalara başladıklarını söyledi.



Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olması için geliştirilmiş EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili 4 Şubat 2020 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Şeyh Edebali Seminer Salonunda bir toplantı düzenlendi.



Üniversitenin kendini mükemmelleştirme yolunda adım attığını ifade eden Rektör Vatan Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi sürecinde çok önemli adımlar attı. Kaliteyi, üniversitemizde kurum kültürü haline getirdik. Kalite sürecinde büyük adımlarla ilerleyen üniversitemizin kalite konusunda diğer kurumlara da mentörlük yapıyor"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA