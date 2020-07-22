KAEÜ'si 2020 mezunlarını verdi KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2020 yılı mezunlarını verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2020 yılı mezunlarını verdi.

Pandemi nedeniyle 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni online bir tören ile kutlandı. İlkleri gerçekleştiren ve farklılıklar oluşturan üniversite, fiziki mezuniyet töreninin aynısını online olarak hazırladı.

Üniversitemizin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan mezuniyet töreni; mezunlar, aileleri, öğretim elemanları ile üniversite personeli tarafından izlendi.

Üniversite Birinciliğini Paylaşan Öğrenciler onur listesinde yerlerini aldı. Üniversite Senatosu tarafından alınan kararla eğitim gören her öğrenci Ahilik Kültürü ve Medeniyeti dersi almaya başladı. Bununla birlikte mezun olan öğrencilerde mesleklerine sadık kalacaklarına ve sorumluluklarının farkında bireyler olarak mesleklerini en iyi şekilde yerine getireceklerine dair Ahilik Yemini etti.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Online Mezuniyet Töreninde bir konuşma yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya pandemi nedeniyle fiziki bir tören gerçekleştiremediklerini ve pandemi sonrası üniversitemizde yapılacak ilk mezuniyet törenine 2020 mezunlarının davetli olduğunu söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA