KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya: "KAEÜ'nde pilot projeler hızla ilerliyor"

15.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:51

KIRŞEHİR (İHA) – Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 2016 yılında 41 üniversite arasından seçilen ilk beş pilot üniversiteden biri olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanında ürettiği projelerini hızla hayata geçirdi.



Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerde yapılan çalışmaları ve gelinen aşamaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlattı. Toplantıda Rektör Karakaya'ya pilot proje koordinatörleri ve proje yürütücüleri de eşlik etti. Üniversite Rektörü Karakaya, pilot sağlık projelerle sağlık mükemmeliyet merkezi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Jeotermal alanında hazırlanan üç pilot sağlık projesinin kabul gördüğünü anlatan Rektör Karakaya, JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi Projesi), AHİGETAM (Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi) ve SAUTER'in (Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi Projesi) Sağlık Mükemmeliyet Merkezi olarak tasarlanan bir kompleks içerisinde birlikte hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti. Pilot sağlık projeleri ile jeotermal kaynakların sağlık ve spor alanında etkin kullanımını sağlamak ve sağlık turizminin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, "JEOKAREM Projesi ile yüksek teknolojik donanıma, robotik cihazlara ve üst düzey rehabilitasyon alt yapısına sahip bir merkez planladık. Bu merkezde; rekabet gücü yüksek bir sağlık hizmeti sunarak ulusal ve uluslararası sağlık turizmi alanında önde gelen bir cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz. AHİGETAM Projesiyle de GETAT uygulamalarını ehliyet ve liyakat sahibi sağlık personelinden almak isteyen bireylere güvenli GETAT sağlık hizmeti sunarak Kırşehir'de sağlık turizmi çeşitliliği ve yaygınlığının artırılmasını amaçlıyoruz. SAUTER Projemiz sayesinde de spor yaralanması olan bireylerin cerrahi müdahalesi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerini jeotermal kaynakları kullanarak daha etkin bir şekilde yapmak, sporcuların performans ölçümleri ve danışmanlık hizmeti taleplerinin karşılanması amaçlarımız arasında yer alıyor"dedi. Yatırımcıları Kırşehir'e, getirmek istediklerini ifade eden Karakaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü;



"Projelerimizi bölgemizde ve ülkemizde tanıtmayı istiyoruz. İç ve dış paydaşlarla özellikle de sektöre yatırım yapmak isteyen özel sektör temsilcileri ile koordinasyon toplantıları yaparak yatırımcıları şehrimize getirmeyi amaçlıyoruz. Ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek bu konuda bilim insanlarını şehrimizde buluşturmak planlarımız arasında yer alıyor. Projeler için gerekli cihazları alarak teknik imkanları sağlamak ve personel eğitimini tamamlamak da hedeflerimizden biri. Kırşehir'de, jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bölgeye seracılıkla ilgili danışmanlık yapmak ve tarıma dayalı organize seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına öncülük etmek istiyoruz. Kaba Yem Üretimi Projesi ile bölgede yem bitkileri kültürünü ve tarımını tanıtmak, nadas alanlarını daraltmak, şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda ekim nöbetine silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı ve yem karpuzu gibi bitkilerin girmesini sağlamak amacındayız. Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projemizle bölgede mevcut ceviz sektörünün sorunlarını gidermek ve sektörün güçlenmesi için çalışıyoruz. Ceviz üretim miktarının ve elde edilen ürünlerin değerlerini artıracak Ar-Ge destekli, üretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak il ve bölge ekonomisine katkı sağlamak bu proje ile ilgili amaçlarımız arasında yer alıyor. Eğitim ve Tanıtım Projemizle ise süreçlerinin ilerlemesine bağlı olarak video çekimleri, yazılı ve görsel yayım faaliyetleri ile ulusal ve yerel basında pilot üniversite projelerinin tanıtımı çalışmalarını yürütüyoruz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA