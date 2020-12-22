KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: "Kalite konusunda model oluşturduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: "Kalite konusunda model oluşturduk"

22.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:08
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite süreçlerinde önemli adımlar atarak bu alanda model oluşturduklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite süreçlerinde önemli adımlar atarak bu alanda model oluşturduklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen "Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı"na uzaktan bağlantı ile katılarak bir konuşma yapan Karakaya, üniversitenin kalite sürecindeki başarılı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 2015 yılında başlattığı kalite yolculuğunu kurum kültürü haline getirdiğini vurgulayan Karakaya, bu süreçlerde önemli mesafeler kat ettiklerini ve bir model ortaya koyduklarını ifade etti.

Önceliklerinin her zaman insan olduğunu ve bu konuda yapılabilecek hataların ciddi sonuçlar doğuracağını aktaran Karakaya, "Eğitimin kalitemizin daha da yükseltilmesi için tüm birimleriyle TSE'den kalite belgesi alan ilk üniversiteyiz. Kalite konusunda model oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: "Kalite konusunda model oluşturduk" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:23:59. #1.14#
title