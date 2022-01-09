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KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya, JİSTUAM yönetimi ile bir araya geldi

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya, JİSTUAM yönetimi ile bir araya geldi
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak projeler üreterek gelişmiş, modern ve ileri bir Türkiye için daha çok çalışacaklarını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak projeler üreterek gelişmiş, modern ve ileri bir Türkiye için daha çok çalışacaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, KEAÜ koordinatörlüğünde, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (JİSTUAM) yönetimi ile bir araya geldi.

JİSTUAM'da görevli akademisyenlerle çalışmalardaki son durumu değerlendiren Rektör Karakaya, faaliyetler kapsamında değişik kesimlerden paydaşlarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Karakaya, JİSTUAM'ın ulusal hedef ve politikalar kapsamında öncelikli olarak belirlenen seracılık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeye ileri teknikleri kullanarak katkı sağlayacak bir uygulama ve araştırma merkezi olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin oluşturdukları projelerin üretime katkı sağlayacağını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Seracılık alanında bilim topluluklarının şekillenmesi ve işbirlikleri kurulmasıyla, nitelikli insan gücü oluşacak ve üretilen bilginin özel sektörle paylaşılmasına katkı sağlanacaktır. Üniversiteler arasında farklı tematik alanlarda oluşturulan ortak uygulama ve araştırma merkezleri ile Türkiye'de yeni bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi modeli oluşturulmaya başlanıyor. Üniversiteler artık ulusal ve uluslararası, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak projeler üreterek daha gelişmiş, modern ve ileri bir Türkiye için daha çok çalışacaklardır."

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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