KAEÜ Rektörü Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Çevrim İçi Edebiyat Sanat Akademisi (ÇESA) tarafından düzenlenen "Şiir, Matematik ve Felsefe" üzerine çevrim içi konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ardahan Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve 21 üniversiten akademisyenlerin katıldığı konferansta konuşan Karakaya, yemek, üremek, büyümek, hareket ve irade dışında insanın düşünen canlı olarak tüm hiyerarşik görev sıralamanın en üzerinde yer aldığını belirtti.

İnsanı bilgi dışında değişime tabi tutan bir olayın olmadığını vurgulayan Karakaya, aklın rasyonalitesinin nazari ve ameli olmak üzere iki türlü olduğunu anlatarak, "Matematik ise duyusuz düşünebilme becerisidir. Matematik daha sonra da metafiziğe geçer, oradan da gönül dünyasında şiire karışır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner