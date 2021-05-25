KAEÜ Rektörü Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ Rektörü Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi

KAEÜ Rektörü Karakaya, 'Şiir, Matematik ve Felsefe' konferansı verdi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Çevrim İçi Edebiyat Sanat Akademisi (ÇESA) tarafından düzenlenen "Şiir, Matematik ve Felsefe" üzerine çevrim içi konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ardahan Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve 21 üniversiten akademisyenlerin katıldığı konferansta konuşan Karakaya, yemek, üremek, büyümek, hareket ve irade dışında insanın düşünen canlı olarak tüm hiyerarşik görev sıralamanın en üzerinde yer aldığını belirtti.

İnsanı bilgi dışında değişime tabi tutan bir olayın olmadığını vurgulayan Karakaya, aklın rasyonalitesinin nazari ve ameli olmak üzere iki türlü olduğunu anlatarak, "Matematik ise duyusuz düşünebilme becerisidir. Matematik daha sonra da metafiziğe geçer, oradan da gönül dünyasında şiire karışır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Muharrem İnce Volkan Bozkır İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAEÜ Rektörü Karakaya, "Şiir, Matematik ve Felsefe" konferansı verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:02:24. #1.15#

title