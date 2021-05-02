KAEÜ Rektörü Karakaya, seracılıkta yapılan çalışmaları değerlendirdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bölgesine önemli katkılar sunacağını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bölgesine önemli katkılar sunacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, YÖK Başkanlığınca düzenlenen Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortaklığında kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NÖROM) çevrimiçi değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda Rektör Karakaya, kısa bir zaman önce YÖK onayıyla KAEÜ koordinatörlüğünde Ankara ve Selçuk Üniversiteleri iş birliğinde kurulan "Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin çalışmalarını değerlendirdi.

Karakaya, şunları kaydetti:

"Yüksek Öğretim Kurumlarınca kalkınma planı çerçevesinde kurulan Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri sayesinde üniversiteler güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirilmesiyle, ortak araştırmalar yapmaktadır. Üniversitemizin Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi bölgesine önemli katkılar sunacaktır. Merkez, seracılık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederken, ileri teknikler kullanarak seracılığa katkı sağlayan çalışmalar yapacaktır. Merkezlerin her biri milletimizin temel değerleri doğrultusunda topluma hizmet edecektir. Üniversiteler ve akademisyenler olarak bizler de desteklerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner