KAEÜ Rektörü Karakaya, pandemi sürecindeki eğitim çalışmalarını değerlendirdi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, katıldığı televizyon programında koronavirüs salgını sürecindeki eğitim çalışmalarını anlattı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, katıldığı televizyon programında koronavirüs salgını sürecindeki eğitim çalışmalarını anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, üniversitelerin koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarını Akit Televizyonundaki "Gün Ortası" programına katılarak değerlendirdi.

Türkiye'ye model olmasını umdukları Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesinin (AYDEP), koronavirüs salgını sürecinde kendilerine kolaylık sağladığını hatırlatan Karakaya, proje ile iki gün içinde uzaktan eğitime başladıklarını belirtti.

AYDEP sistemi sayesinde sadece uzaktan erişim değil, günlük 550 canlı ders yapıldığını anlatan Karakaya, uzaktan eğitimin uzun yıllardır tartışılan bir husus olduğunu ifade etti.

Yüz yüze verilen eğitimin öğrencilere etkisi daha fazla olurken, bilişim dünyasının nimetlerinden de faydalanmaya her zaman açık olduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Tamamen eğitimi uzaktan yapmak gibi bir düşünce olmamalıdır. Uzaktan ve yüz yüze eğitimde dengeyi iyi kurmalıyız. Nasıl olsa uzaktan erişiyoruz diyerek her dersi uzaktan eğitimle yapmamız doğru olmaz. Mesela uygulama derslerinde ciddi zorluklar çekiyoruz. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olmayınca tüm bunları internetten vermek zorunda kaldığımızda istediğimiz verimi alamıyoruz. Bu nedenle uzaktan eğitimle yapılabilecek ve yapılamayacak dersleri ayırıp, gelecek yıllarda böyle bir yüksek öğretim politikası izlenebilir. Eğitime uzaktan devam edilmesi gerekirse buna yönelik farklı çalışmalar da hazırladık. Eğitimi daha güçlü ve güvenilir hale getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: AA