KAEÜ Rektörü Karakaya, "Kariyer Günleri"nde öğrencilerle buluştu

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:08

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, medeniyetinden uzaklaşan ve kopan insanların, kimlik arayışı içinde ömürlerini bitirdiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, kentteki özel bir lisede "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Hayatı anlamanın yolunun dışarıya değil içeriye bakmakla olduğunu, kimlik olgusunun kişiyi olgunlaştırdığını anlatan Karakaya, gençlerin sürekli sorular sorarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

İnsanın kök salmasının ileriye adım atması ve fikir geliştirmesiyle olacağını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bilgi rastgele değil nitelikli, seçkin ve size has olandır. Bunu da medeniyetimize bakmakla bulabilirsiniz. Çünkü her millet medeniyetine baktığı zaman kök salar ve ayakta kalır. Medeniyetinden uzaklaşan ve kopan insanlar ise kimlik arayışı içinde ömürlerini bitirirler. Millet olarak bir varlık gösterebilmek için köklerimize sarılmalı ve sahip çıkmalıyız. Köklerimizi Anadolu'dan aldığımızı ve Anadolu kültürünü yaşatmamız gerektiğini unutmamalıyız. Batının ilmi birikimini Anadolu ve İslam medeniyetinden aldığını unutmamalı, İslam medeniyeti bilim insanlarını ürettikleri icat ve çalışmalarında her zaman Batının kaynağı olduğunu bilmeliyiz. İşte bütün bunların tamamı düşünme ile olur ve gelişir. Düşünmek kainatı okumaktır."

Eğitim ve çalışma hayatında gençlere başarılar dileyen Karakaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA