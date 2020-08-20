KAEÜ Rektörü Karakaya: "Kalite belgemiz ile üniversitemiz diğer üniversitelere model oldu" Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, aldıkları kalite belgesiyle diğer üniversitelere model olduklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, aldıkları kalite belgesiyle diğer üniversitelere model olduklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi Nurullah Nuri, Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vatan Karakaya, KAEÜ'ünün, Türkiye'deki Kalite Yönetim Belgesine sahip ilk devlet üniversitesi olarak diğer üniversitelere model olduğunu ifade etti.

Eğitimde kaliteye öncelik vererek Ahi Evran-ı Veli'nin insan yetiştirme modelini örnek aldıklarını anlatan Rektör Karakaya, "Kalite belgemiz ile üniversitemiz diğer üniversitelere model oldu. Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile de bu yolda ilerliyoruz." dedi.

AYDEP ile pandemi döneminde öğrencilerin eğitim öğretimini aksatmayarak eğitimlerine devam etmelerinin sağlandığını vurgulayan Karakaya, proje sayesinde öğrencilerin üniversitedeki ilk yılından mezun oldukları zamana kadar aldıkları eğitim ve kazanımlarının değerlendirmesinin yapılabileceğini aktardı.

Nurullah Nuri de Afganistanlı öğrencilerin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim öğretim görmelerinin ve kültür elçiliği yaparak gelecek nesillere aktarmalarının her iki ülke için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA