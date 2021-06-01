KAEÜ öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç'ın hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç'ın hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç'ın hazırladığı "Doğadan ilham Aldım" projesinin TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrı dönemi kapsamında destek aldığı belirtildi.

Proje kapsamında 16-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin amacı erken yaşta çocuklara etraflarında çalışan akıllı cihazların ve teknolojilerin çalışma mantığını kazandırmak, her türlü teknolojik gelişimin doğadan ve bilimden ilham aldığı konusunda farkındalık oluşturmaktır. Proje kapsamında yapılacak atölyelerde öğrencilerin bilimin doğasını keşfetmeleri, doğal yaşam ortamında bazı durumları gözlemlemeleri, ilham verici deneyimler kazanarak gözledikleri bu durumlara ilişkin bir problem belirleyebilmeleri hedeflenmektedir. Problemlerin çözümüne yine doğadan ilham alarak yanıtlar vermeleri ve bu yanıtlara bilişim araçlarıyla proje üreterek çözüm bulmaya çalışmaları bekleniliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner