KAEÜ öğretim görevlisinin projesine TÜBİTAK'tan destek
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KAEÜ öğretim görevlisinin projesine TÜBİTAK'tan destek

KAEÜ öğretim görevlisinin projesine TÜBİTAK'tan destek
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Öğretim Görevlisi Şefik Tekle'nin hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Öğretim Görevlisi Şefik Tekle'nin hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Şefik Tekle'nin hazırladığı balık jelatini, protein tozu ve biyoaktif peptid üretimi çalışmasının Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) 2020 Yılı 1. Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekle, Türkiye'de birçok sanayi sektöründe farklı atıklar ortaya çıktığını, değerlendirilmediğinde bu atıkların hem ekonomik kayıp hem de çevre kirliliği oluşturduğunu ifade etti.

Balık işleme endüstrisinde balıkların yüzde 40'lık kısmının insan tüketimine uygunken deri, baş ve iskeletler başta olmak üzere yüzde 60'ının atık olarak çıktığını vurgulayan Tekle, şunları kaydetti:

"Bu atıklarda yüzde 30 civarında kollajen proteini bulunmaktadır. Projemiz sayesinde önemli bir ekonomik kayıp olan balık atıklarının geliştirilecek prosesler ile balık jelatini, protein tozu ve biyoaktif peptid üretimi için kullanılması, atık miktarının ve çevre kirliliğinin azaltılması ve bu süreçte yüksek katma değerli, ilk defa üretilecek yerli ve milli balık kökenli fonksiyonel ürünler üretilmesi planlanmaktadır."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da geliştirilen ve destek alan projenin biyoteknoloji, gıda güvenliği ve sürdürülebilir çevre başlıklarına ve Sıfır Atık Projelerine de pozitif katkıda bulunacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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