KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TEKNOFEST 2021'den ödülle döndü
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim üyesinin hazırladığı projenin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) ikincilik ödülü ile döndüğü belirtildi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim üyesinin hazırladığı projenin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) ikincilik ödülü ile döndüğü belirtildi.
KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğretim görevlisi Şefik Tekle'nin hazırladığı Balık Atıklarından Biyoaktif Peptid Üretimi Projesi'nin, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması proje kategorisinin üniversite seviyesinde ikincilik ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, gençlere yeni ufuklar çizen, vizyon kazandıran TEKNOFEST 2021'den ödülle dönmenin guru verici olduğunu vurgulayarak, başarılı olan öğretim görevlisini ve emeği geçenleri kutladı.