KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TEKNOFEST-2021'de finale kaldı
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KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TEKNOFEST-2021'de finale kaldı

KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TEKNOFEST-2021'de finale kaldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim görevlisinin hazırladığı projenin, TEKNOFEST-2021 yarışmasında finale kaldığı belirtildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim görevlisinin hazırladığı projenin, TEKNOFEST-2021 yarışmasında finale kaldığı belirtildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğretim görevlisi Şefik Tekle'nin, hazırladığı "Balık Atıklarından Biyoaktif Peptid Üretimi Projesi" ile TEKNOFEST-2021 bünyesinde düzenlenen yarışmaya başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Projenin, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül tarihinde gerçekleşecek yarışmada biyoteknoloji inovasyon kategorisinde finallere kaldığı vurgulanan açıklamada, üniversite seviyesindeki projeler arasında değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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