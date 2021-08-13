KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TEKNOFEST-2021'de finale kaldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim görevlisinin hazırladığı projenin, TEKNOFEST-2021 yarışmasında finale kaldığı belirtildi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim görevlisinin hazırladığı projenin, TEKNOFEST-2021 yarışmasında finale kaldığı belirtildi.
KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğretim görevlisi Şefik Tekle'nin, hazırladığı "Balık Atıklarından Biyoaktif Peptid Üretimi Projesi" ile TEKNOFEST-2021 bünyesinde düzenlenen yarışmaya başvuruda bulunduğu ifade edildi.
Projenin, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül tarihinde gerçekleşecek yarışmada biyoteknoloji inovasyon kategorisinde finallere kaldığı vurgulanan açıklamada, üniversite seviyesindeki projeler arasında değerlendirileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız