KAEÜ öğrencilerinin internet erişimleri "Ahi dayanışması" ile sağlandı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programına internet bağlantıları olmadığı için katılamayan bazı öğrencilerin sıkıntılarının öğretim elemanlarının katkılarıyla giderildiğini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programına internet bağlantıları olmadığı için katılamayan bazı öğrencilerin sıkıntılarının öğretim elemanlarının katkılarıyla giderildiğini belirtti.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından başlatılan uzaktan eğitim programında, daha önce hayata geçirdikleri Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi'nin (AYDEP) altyapısını kullandıklarını ifade etti.

Sisteme ve uygulamaya dair eksiklerin de hızla tespit edildiğini anlatan Karakaya, canlı ders sürelerinin uzatılması, öğrencilerin internet erişiminde yaşadıkları aksaklıkların çözümü ve öğrencilerin derslere katılımının artırılmasına yönelik çalışmaların da hızla gündeme alınarak çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Karakaya, yaptıkları araştırmada öğrencilerin yüzde 28'inin internet bağlantıları olmadığı için derslere katılamadıklarını tespit ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğretim elemanlarımızın gönüllü girişimiyle öğrencilerimize yönelik 'Ahi Dayanışması' adıyla bir kampanya başlattık. Medeniyetimizin ve bu medeniyete ruh veren milletimizin kadim bir özelliği olan dayanışma ruhu, kriz döneminde bir kez daha canlanmış, öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmaması için çok değerli bir karşılık bulmuştur. Oluşturulan bir form üzerinden yürütülen bu kampanyada her birim/bölüm ihtiyacı olan öğrencilerini tespit etti. Daha sonra isteyen öğretim elamanı gönüllülük esasına göre ihtiyacı olan öğrenciye internet yüklemesi yaptı. Bir kısım öğrencilerimizin de faturaları ödendi. Ahi Dayanışması kampanyamızdan yüzlerce öğrencimiz yararlandı."

Kaynak: AA