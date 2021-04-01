KAEÜ'nün uygulayacağı 4 yıllık stratejik plan için paydaş kurumların görüşleri alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ'nün uygulayacağı 4 yıllık stratejik plan için paydaş kurumların görüşleri alındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
KAEÜ'nün uygulayacağı 4 yıllık stratejik plan için paydaş kurumların görüşleri alındı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) gelecek 4 yılda uygulayacağı stratejik planı için paydaş kurumların talep ve görüşleri alındı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) gelecek 4 yılda uygulayacağı stratejik planı için paydaş kurumların talep ve görüşleri alındı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 2017-2021 dönemi stratejik planının son yılında olduklarını belirterek, geçen 4 yıl boyunca belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin büyük oranda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Farklılaşma stratejisi olarak belirledikleri "Tarım ve Jeotermal" alanında pilot üniversite seçildiklerini ve bu alandaki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karahocagil, stratejik planın son uygulama yılı olan 2021 yılında da amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için gayret göstereceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bütçede "Performans Esaslı Bütçeleme" sisteminden "Program Bütçe Sistemi"ne geçildiğini aktaran Karahocagil, stratejik plan hazırlanırken faydalanılan üst politika belgelerine Cumhurbaşkanlığı Programı'nın da eklendiğini aktardı.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Dr. Meltem Yılmaz tarafından yapılan "2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı" isimli sunumun ardından paydaş kurumların temsilcilerinin görüş ve talepleri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAEÜ'nün uygulayacağı 4 yıllık stratejik plan için paydaş kurumların görüşleri alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:58:51. #1.14#
title