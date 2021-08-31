KAEÜ'nün projesi TEKNOFEST 2021'de finale kaldı
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KAEÜ'nün projesi TEKNOFEST 2021'de finale kaldı

KAEÜ'nün projesi TEKNOFEST 2021'de finale kaldı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Manvalf (Manyetik varis çorabı)" projesinin, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi Üniversite Seviyesi'nde finale kaldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Manvalf (Manyetik varis çorabı)" projesinin, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi Üniversite Seviyesi'nde finale kaldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021 finalinde yarışacak KAEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Yüksekokulu ekibi, varis hastalığında kullanılan çoraplara manyetik alan ve sensör eklentisi yerleştirilmesiyle venöz dönüşün daha etkili ve kalıcı olmasını hedefliyor.

FTR Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. İsmail Ceylan projenin danışmanlığını yaparken, takım sorumlusu Görkem Açar (fizyoterapist), takım üyeleri Şule Söylemezoğlu (bilgisayar mühendisi), Furkan Öztürk (biyomedikal mühendisi), Sedanur Ekentok (biyomedikal mühendisi), Aslı Avcı (biyomedikal mühendisi), Özgenur Cingitaş (hemşire) görev alıyor.

Öte yandan Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. Şefik Tekle'nin hazırladığı "Balık Atıklarından Biyoaktif Peptid Üretimi" isimli proje de finale kalmıştı. Bu sayede KAEÜ'nün TEKNOFEST 2021'de finale kalan proje sayısı ikiye çıkmış oldu.

TEKNOFEST'te finale kalan proje üyeleriyle görüşen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite takımların pandemiye rağmen TEKNOFEST 2021 yarışmalarında finallere kalmayı başardıklarını anımsatarak, finale kalan projelerin akademik danışmanlarını ve takım üyelerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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