KAEÜ'nün pilot projeleri YÖK'te değerlendirildi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim üyelerinin pilot üniversite kapsamında uyguladığı projelerin Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) değerlendirildiği belirtildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim üyelerinin pilot üniversite kapsamında uyguladığı projelerin Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) değerlendirildiği belirtildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında gıda ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşacak olan 6 üniversitenin projeleri için YÖK'te değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda KAEÜ'nün pilot projelerinin durumu hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretimi ile Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projelerinde ilerleme kaydettiklerini ve bölgesel kalkınmaya yön vererek istihdam alanları oluşturmaya başladıklarını ifade etti.

Öğretim üyelerinin uyguladığı projelerle Türkiye'nin önemli ihtiyaçları arasında yer alan yerli gıda üretimini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Karakaya, Ar-Ge çalışmalarıyla özel sektörün önünü açıcı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Toplantıda 6 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları, uygulanan gıda ve hayvancılık projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bölgesel ekonomiye katkılarını değerlendirdi.

Kaynak: AA