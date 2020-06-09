KAEÜ'nün kütüphane ve fakülte bina inşaatları 2020 yatırım programına alındı
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KAEÜ'nün kütüphane ve fakülte bina inşaatları 2020 yatırım programına alındı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kütüphane ve yapımı devam eden İslami İlimler Fakültesi inşaatlarının 2020 yatırım programına alındığını bildirdi.

KAEÜ'nün kütüphane ve fakülte bina inşaatları 2020 yatırım programına alındı
09.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:26

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kütüphane ve yapımı devam eden İslami İlimler Fakültesi inşaatlarının 2020 yatırım programına alındığını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında inşaatına başlanılan İslami İlimler Fakültesi binasının Kırşehirli hayırsever Muzaffer Marşap tarafından yaptırıldığını, inşaatın bir bölümünün tamamlandığını aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 6 Temmuz 2018'de kütüphane binasının yapımı için ön protokolün imzalandığını aktaran Karakaya, kütüphanenin öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir bölgeye inşa edileceğini belirtti.

Yaptıkları görüşmeler ile üniversitenin ihtiyacı olan bu iki binanın Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yatırım programına alındığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"7 bin 500 metrekare olan İslami İlimler Fakültesi binasının kalan kısımları ile 11 bin metrekare olan kütüphane binamız 2020 yatırım planına dahil edilmesiyle kısa sürede tamamlanacaktır. Üniversitelerin en önemli ihtiyaçlarının kütüphaneler ve derslikler olduğu unutulmamalıdır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de kütüphane ve derslik ihtiyacını karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kütüphane ile ilgili verdiği sözün bugün gerçekleşmesinden dolayı mutluyuz. Binalar ile ilgili maddi ihtiyacımız olan hibeyi de Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda aldık. Bundan sonraki en önemli işimiz süratli bir şekilde binaların tamamlanmasıyla öğrencilerin hizmetine sunulması olacak. Yeni Türkiye'nin yenilikçi üniversitesi olarak bilginin ve bilimin ışığında ilerlemeye devam edeceğiz. Üniversitemiz için emek veren herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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