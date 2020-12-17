KAEÜ'nün kısa filmi "kaçış" ulusal yarışmada ödül aldı
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KAEÜ'nün kısa filmi "kaçış" ulusal yarışmada ödül aldı

17.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:50
KAEÜ'nün kısa filmi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Kaçış" isimli kısa filmin ulusal yarışmada ikincilik ödülü aldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Kaçış" isimli kısa filmin ulusal yarışmada ikincilik ödülü aldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğunca hazırlanan "Kaçış" filminin montajı ve çekimlerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim elemanları tarafından yapıldığı, oyuncu desteğini ise Pozitif Sahne Tiyatro Topluluğu'nun sağladığı belirtildi.

Üniversitenin, kısa film ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen Çevirim İçi Görsel İçerik Yarışmasına katıldığı ifade edilen açıklamada, yapılan değerlendirmede filmin ikincilik elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada, filmin radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılıkla mücadeleye ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla çekildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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