KAEÜ'nün AYDEP programı Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYDEP) Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, AYDEP'in tanıtım toplantısı online bağlantı ile portal üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP'in, Türkiye'nin yükseköğretim sistemine kalite getirmek için geliştirdikleri bir yazılım oluğunu ifade etti.

Sistemin işlevleri, ilkeleri ve katkılarına yönelik bilgi veren Karakaya, AYDEP'teki belirtke tablosu ve sistemin uzaktan eğitimde hedeflenen ölçmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.

Doğru müfredat, kazanım ve ölçme yapıldığında sistemin doğru işlediğini belirten Karakaya, tüm bunların bir araya gelmesiyle yeterliliğin kazanıldığının altını çizerek, AYDEP ile standartlara ve düzeye göre soru sorulabildiğini, aynı düzeyde ölçme yapılabildiğini kaydetti.

AYDEP Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de "AYDEP ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" başlıklı sunum yaptı.

Eğitimde Kalite Güvence Sisteminin tasarım, uygulama ve kullanım ayaklarının olduğuna işaret eden Şimşek, yeterlilik belirleme hiyerarşisi, belirtke tablosu, tasarımın ilkeleri ve AYDEP arayüz detaylarını anlattı.

Toplantıya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin senato üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız