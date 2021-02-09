KAEÜ'nün AYDEP programı Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAEÜ'nün AYDEP programı Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldı

09.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:56
KAEÜ'nün AYDEP programı Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYDEP) Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYDEP) Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, AYDEP'in tanıtım toplantısı online bağlantı ile portal üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP'in, Türkiye'nin yükseköğretim sistemine kalite getirmek için geliştirdikleri bir yazılım oluğunu ifade etti.

Sistemin işlevleri, ilkeleri ve katkılarına yönelik bilgi veren Karakaya, AYDEP'teki belirtke tablosu ve sistemin uzaktan eğitimde hedeflenen ölçmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.

Doğru müfredat, kazanım ve ölçme yapıldığında sistemin doğru işlediğini belirten Karakaya, tüm bunların bir araya gelmesiyle yeterliliğin kazanıldığının altını çizerek, AYDEP ile standartlara ve düzeye göre soru sorulabildiğini, aynı düzeyde ölçme yapılabildiğini kaydetti.

AYDEP Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de "AYDEP ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" başlıklı sunum yaptı.

Eğitimde Kalite Güvence Sisteminin tasarım, uygulama ve kullanım ayaklarının olduğuna işaret eden Şimşek, yeterlilik belirleme hiyerarşisi, belirtke tablosu, tasarımın ilkeleri ve AYDEP arayüz detaylarını anlattı.

Toplantıya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin senato üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu Leyla Şahin Usta Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Selami Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Tolga Ciğerci Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAEÜ'nün AYDEP programı Uşak Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:01:33. #1.15#
title