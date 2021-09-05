KAEÜ'nün AYDEP'i İnönü Üniversitesi akademisyenlerine anlatıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYDEP) İnönü Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYDEP) İnönü Üniversitesi akademisyenlerine tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İnönü Üniversitesini ziyaret ederek, AYDEP'in tanıtım toplantısına katıldı.

Üniversite senatosunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Karakaya, AYDEP'in, Türk yükseköğretim sisteminin geleceği için tasarlanmış bir model olduğunu vurguladı.

AYDEP'in yüz yüze veya uzaktan eğitimde yeterliğe dayanan bir sistem olduğunu belirten Karakaya, sistemin akreditasyon için öngörülen tüm standartları karşılayan bir altyapıya imkan verdiğini aktardı.

Ahiliğin merkezi olan Kırşehir'de Ahiliğin temel ilkeleri arasında yer alan kalitenin AYDEP ile birlikte eğitime de yansıdığını vurgulayan Karakaya, "Kadim medeniyetimizin bize sunduğu değerleri korumak için durmadan çalışıyoruz. Geleceğe donanımlı ve kaliteli bireyler yetiştirmek için üniversitemizin her alanda yenilikler yapmaya devam edeceğiz. AYDEP ile uzaktan eğitimde model olarak üniversitelerimizde bu tanıtımları gerçekleştiriyoruz." sözlerini kullandı.

Sunumun ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Karakaya'yı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner