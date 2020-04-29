KAEÜ'nün Ar-Ge serasında pilot proje uygulaması başladı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde açılışı yapılan uygulama serasında, bilinçli çiftçiler yetiştirilmesi ve bilimsel veriler elde dilmesi için pilot proje uygulamasına başlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde açılışı yapılan uygulama serasında, bilinçli çiftçiler yetiştirilmesi ve bilimsel veriler elde dilmesi için pilot proje uygulamasına başlandı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında "tarım ve jeotermal" alanda pilot seçilen KAEÜ'nün Termal Seralarda Kümelenme Projesi'nin bir parçası olan Ar-Ge Serası'nda uygulama çalışmaları başlatıldı.

Ar-Ge Serası'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak, seranın üniversite için çok önemli bir çalışma ve uygulama alanı olduğunu belirterek, 5 kompartımanında domates, salatalık ve blok biber yetiştirdiklerini ifade etti.

Kırşehir'in seracılıkta adını duyuracak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Başak, ilerleyen günlerde diğer iki kompartımanda da süs bitkilerinde çoğaltım ve kesme gül dikimi yapacaklarını bildirdi.

Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerde verimi ve kaliteyi artırma çalışmaları yaptıklarını aktaran Başak, buradan elde edilecek bilgiler ve veriler ışığında Kırşehir'de seracılığı etkin hale getireceklerini, çiftçilere verilmeye başlanan eğitimlerle de bilinçli tarım yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

KAEÜ'nün Ar-Ge Serası, bin 535 metrekarelik venlo tipi cam araştırma serası ve yedi kompartımandan oluşuyor. Serada, soğuk hava deposu ve çiftçilere eğitim için çok amaçlı salon da bulunuyor.

Kaynak: AA