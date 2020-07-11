KAEÜ'nün 2 projesi TEKNOFEST finallerinde yarışacak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) finallerinde iki projeyle Türkiye derecesi için mücadele edeceği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) finallerinde iki projeyle Türkiye derecesi için mücadele edeceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ilk kez eğitim teknolojileri alanında derecelendirmenin yapılacağı TEKNOFEST 2020 için KAEÜ'nün hazırladığı projelerin ön değerlendirme aşamasından başarıyla geçerek finallere kaldığı hatırlatıldı.

Gaziantep'de düzenlenecek Türkiye ve yurt dışında öğrenciler ile mezunların katıldığı yarışmada, KAEÜ'nün "Ahi Yenilikçi Mat Vizyon 4.0" takımının hazırladığı "Bilgisayar Tabanlı Dinamik Geometri Öğretim Materyalleri" projesi ile "Dinamik İnovasyon 4.0" takımının hazırladığı "Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dinamik Geometri Öğretim Yazılımları" projeleri Türkiye derecesi için mücadele edecek.

Her iki takımın da akademik danışmanlığını yürüten Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Cahit Aytekin, projeleri şubat ayında planladıklarını ama pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle gecikme yaşadıklarını anımsatarak, "KAEÜ'nün uzaktan eğitim çalışması AYDEP ile öğrenciler projeyi yürütebildi. Projelerin ayrıntılarını titizlikle hazırladık. Finale kalmak bizim için büyük bir başarı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA