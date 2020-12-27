KAEÜ'nin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi
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KAEÜ'nin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi

27.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:36
KAEÜ'nin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilendiğini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilendiğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Kayseri İl Koordinatörlüğü, TSE Belge Yenileme Tetkiki online toplantısına katıldığını belirtti.

Karakaya, dört gün yapılan tetkik görüşmelerinin ardından üniversitenin TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin yenilenmesine karar verildiğini ifade etti.

Üniversitenin birimleriyle online görüşmeler yaparak birimlerin kalite sürecini değerlendiren TSE koordinatörlüğü ekiplerine teşekkür ederen Karakaya, şunları kaydetti:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini kalite çalışmalarındaki başarılarından dolayı diğer üniversitelere örnek gösterilmektedir. Kalite sürecine 2015 yılında başladıkların andan itibaren süreci layıkıyla yerine getirdik. TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmesi bizleri mutlu etti. Süreci, tüm üniversite personeli ile birlikte severek çalışarak yürüttük. Üniversitemizde emir ile değil, gönül ile iş yapmayı amaç edindik. Sürecin gerçekleşmesi ve tamamlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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