KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavı tamamlandı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde, Türk El Sanatları Bölümü özel yetenek sınavının tamamlandığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde, Türk El Sanatları Bölümü özel yetenek sınavının tamamlandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımı için özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Süleyman Türkmani Toplantı Salonunda online olarak iki oturumda gerçekleştirilen ve her bir adayın 45 dakika süren sınavı sonucunda 15 aday başarılı oldu.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde öğrenim görmek isteyen adaylara hem görsel kapasitelerini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlayan imgesel sınav uygulandı.

Alanında uzman jüri üyelerinin kontrolü altında gerçekleştirilen sınavın iki oturumunda adaylara farklı sorular soruldu. Şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilen sınav sonucunda öğrenciler uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

Kaynak: AA