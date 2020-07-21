KAEÜ mezuniyet töreni online yapıldı
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KAEÜ mezuniyet töreni online yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle online gerçekleştirildi.

21.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:55

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle online gerçekleştirildi.

Üniversitenin farklı bölümlerinde son aylarda uzaktan eğitim alarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından hazırlanan video, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Videoda, üniversite birincileri Tarih Bölümünden Gülünaz Altunkılıç ile Çocuk Gelişimi Bölümünden Ayşe Mesci'nin konuşmasına, mezuniyet kütüğüne isimlerini çakmalarına, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın birincilere başarı ve mezuniyet belgelerini takdim etmesine, öğrencilerin "Ahilik Yemini" etmesine yer verildi.

Mezuniyet töreni için hazırlanan videoda bu yıl bölümlerde dereceye giren öğrenciler ile mezun olan yaklaşık 3 bin öğrencinin isimleri tek tek yayınlandı.

Videonun sosyal medya aracılığıyla yayınlandığı sırada, mesaj ve yorumlar bölümünde çok sayıda öğrenci yapılan çalışma için Rektör Karakaya ve idarecilere teşekkür ederek, ilk fiziki mezuniyete katılacaklarını yazdılar.

Rektör Karakaya, öğrencilere hitaben yaptığı konuşma videosunda, dünyada yaşanan salgın nedeniyle öğrenci ve ailelerinin korunması için bu yıl mezuniyet törenini online gerçekleştirdiklerini söyledi.

2019-2020 eğitim döneminin büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdiklerini anımsatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) sayesinde 3 gün içinde uzaktan eğitime tüm üniversite bünyesinde geçerek, sorunsuz şekilde dönemimizi tamamladık. Pandemi sürecini yakından takip ediyoruz, eğitim ve öğretim çalışmalarımızı da buna uygun hale getiriyoruz. Gençlerimizi yetiştiren akademisyenlerimize teşekkür ederken, ailelerinden de onlarla gurur duymalarını istiyoruz. Gelecek umutlarını gerçekleştirmek üzere mezun olarak hayata atılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin geleceği için eğitimini aldığınız alanlarda en iyisi olmanın gayreti içinde olmalısınız. Koronavirüs salgınının bitmesiyle birlikte yapılacak ilk fiziki mezuniyet törenine bu yılki mezunlarımızı yeniden bekliyoruz. Pandemi sonrası 2020 mezunlarına tekrar kutlama yapacağız."

KAEÜ mezuniyet töreni online yapıldı

Kaynak: AA

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