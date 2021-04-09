KAEÜ merkez yerleşkesine 5 bin ağaç ve bitki dikildi
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KAEÜ merkez yerleşkesine 5 bin ağaç ve bitki dikildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
KAEÜ merkez yerleşkesine 5 bin ağaç ve bitki dikildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinin peyzaj çalışmaları kapsamında farklı türde 5 bin ağaç ve bitki toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinin peyzaj çalışmaları kapsamında farklı türde 5 bin ağaç ve bitki toprakla buluşturuldu.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi tarafından temin edilen altınağaç, taflan, akçaağaç, kiraz, elma, dut, vişne, muşmula, ardıç, alev ağacı, selvi ve acem borusu ağaç ve bitkileri, merkez yerleşkedeki uygun alanlara dikildi.

Yerleşkenin daha yeşil bir görünüme bürünmesi için yapılan ağaç dikme etkinliğine KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi içerisindeki yeşil alanları artırarak öğrencilerin yeşil bir üniversitede eğitim görmeleri için çalıştıklarını, farklı türde 5 bin ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Çevreyi ve doğayı koruma binincinin artmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, bilim üretip insan yetiştirirken aynı zamanda doğaya sahip çıkma bilincini de oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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