KAEÜ Merkez Kütüphane inşaatının yüzde 20'si tamamlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Merkez Kütüphane inşaatında yüzde 20 gerçekleşmeye ulaşıldığını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Merkez Kütüphane inşaatında yüzde 20 gerçekleşmeye ulaşıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversite kampüsünde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle yapılan Merkez Kütüphane bina inşaatının hızla yükseldiği belirtildi.

Toplam 18 bin 397 metrekarelik alanın 11 bin 327 metrekarelik kısmına kütüphane yapıldığı aktarılan açıklamada, Merkez Kütüphanesinin üç kattan oluştuğu, akademik personel, öğrenci ve ihtiyaç duyan herkes için tüm detayların düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karakaya, Merkez Kütüphanesinin ilk katında bireysel, grup ve 100 kişilik çalışma salonları, etkinlik, internet, sinema, engelli kullanım, sesli kitap salonları ile arşiv ve kitaplıkların yer aldığını aktardı.

Karakaya, "Kütüphanemizin ikinci katında çalışma salonları ve idari ofisler, son katında 5 ayrı kitaplık ve grup çalışma odaları bulunuyor. Çevre ve peyzaj düzenlemesinde bin 995 metrekarelik çim alanı, çeşitli ağaçlar ve süs bitkileri ile 100 araçlık otopark tasarlandı. Yeni kütüphane inşaatımız sorunsuz şekilde ilerlemektedir. İnşaatımızda yüzde 20 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Donanımları ve kaynakları bakımından yeni kütüphane hem kampüsün hem de şehrin önemli bir eksiğini gidermiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner