KAEÜ kalite sistemi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde anlatıldı

06.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:22

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) kalite sisteminin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde anlatıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, kalite çalışmaları ve kurulan sistemle ilgili bilgi veren Karakaya, Ahilik kültürünün hayat bulduğu bu topraklarda kaliteyi hem yaşayıp hem yaşatmanın Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin en önemli hedeflerinden olduğunu ifade etti.

Kalitenin en kapsamlı şekilde uygulanacağı alanlardan birinin eğitim olduğunu vurgulan Karakaya, üniversitelerin bu alanda ön plana çıktığına işaret ederek, kaliteyi kurum kültürü haline getirerek özümsediklerini ve personelinden öğrencisine kadar tüm birimlerde kaliteyi yaşattıklarını vurguladı.

Rektör Karakaya, şimdiki hedeflerinin de "EFQM Mükemmellik Ödülü" olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Mehmet Kul da KAEÜ'nün kaliteyi kurum kültürü haline getirerek tüm birimlerde yaşatmayı başardığını gördüklerini belirterek, bu alanda kendilerine model olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA