KAEÜ, Erciyes Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
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KAEÜ, Erciyes Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

21.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:51
KAEÜ, Erciyes Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Erciyes Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Erciyes Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul tarafından protokolün imzalandığı belirtildi.

Erciyes Üniversitesi ile öğrenci ve akademik personel değişimi, öğrenci kredi transfer programları yapılacağı vurgulanan açıklamada, iki üniversite arasında ortak program açılması, ortak araştırma, seminer, konferans ve bilimsel etkinliklerin yapılmasının da planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaya, şunları kaydetti:

"GENKÖK ile üniversitemiz özellikle Tıp Fakültesi arasında yapılacak ulusal ve uluslararası projelerde laboratuvar imkanlarından karşılıklı yararlanılması, birlikte yeni proje yapılması, bilgi aktarımı için kısa ve uzun süreli öğretim elemanı ve öğrenci değişimlerinin yapılması protokolle sağlanacak. Sağlık alanında önemli adımlar atmayı planlarken, birlikte yeni projeler hazırlanacaktır. Protokol, ulusal ve uluslararası alanda yapılacak çalışmalar ile öğrenciler ve akademisyenlerin gelişimine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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